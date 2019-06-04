New York Times уличили в конфликте интересов из-за статей Юлии Мендель

Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Американскую газету The New York Times обвинили в допущенном конфликте интересов. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Речь идёт об опубликованных в мае нескольких материалах журналистки Юлии Мендель, недавно назначенной на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. Как отмечает телекомпания, это было сделано в период времени, когда Мендель уже подала заявку на участие в конкурсе на этот пост.

Всего на страницах издания с 1 мая по 20 мая появилось три статьи журналистки, написанных как ей самой, так и в соавторстве. Материалы были посвящены притеснениям в украинской армии по половому признаку, роспуску Верховной рады и роли бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в отставке генерального прокурора Украины Виктора Шокина.

Руководитель пресс-службы The New York Times Ари Исаакман Беваскуа заявил, что о поданой Мендель 3 мая заявки на должность пресс-секретаря президента Украины издание узнало только на прошедшей неделе.

«Мендель написала одну историю для Times о роспуске парламента в мае, когда она была кандидатом на правительственную должность, — сообщил Беваскуа. — Если бы она сообщила редакторам о своем заявлении на работу, они не дали бы ей это задание, и мы немедленно прекратили бы работать с ней, учитывая этот серьёзный конфликт интересов».

Напомним, приказ Владимира Зеленского о назначении журналистки Юлии Мендель пресс-секретарем президента Украины был опубликован на официальном сайте украинского лидера 3 июня. В конкурсе на эту должность участвовали около четырех тысяч человек. В финал вышли всего три претендента, с которыми Зеленский встретился лично.

Ранее Мендель работала на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Писала для украинской версии Forbes и американского издания Politico.