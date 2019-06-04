Сотрудники OK Savings Bank провели субботник на кладбище в Теджоне

Тэджон, Южная Корея, , 08:28 — REGNUM Сотрудники OK Savings Bank приняли участие в волонтерском мероприятия по уборке территории Национального кладбища Тэджона. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное волонтерское мероприятие компания организовала в Месяц памяти героев (Memories of Unsung Heroes). 120 сотрудников APRO Service Group, включая сотрудников дочернего предприятия OK Savings Bank, провели субботник на Национальном кладбище Тэджона.

Известно, что сотрудники компаний не только провели уборку территории, но и установили национальные флаги возле каждого надгробия.

«Данными действиями мы хотели выразить искреннюю благодарность тем людям, которые посвятили себя стране и ее жителям», — сообщили представители OK Savings Bank.