Около 300 школьников посетили экскурсии ВНИИФТРИ этой весной

Менделеево, Московская область, , 07:51 — REGNUM Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) принял на экскурсиях почти 295 учащихся 8−11 классов средних школ и лицеев в период с февраля по апрель этого года. Об этом сообщила пресс-служба института.

В рамках весеннего цикла экскурсий школьники ознакомились с основными научными направлениями деятельности института: государственной службой времени, частоты и определения параметров вращения Земли, государственным первичным эталоном времени и частоты, квантово-оптической системой наблюдения за спутниками (лазерным спутниковым дальномером), комплексом аппаратуры для контроля характеристик навигационных космических аппаратов системы ГЛОНАСС.

Также старшеклассники побывали в большой безэховой (БЗК) и реверберационной акустических камерах и посетили в главном корпусе института зал заседаний учёного совета института. В каждом научно-исследовательском отделении подростков встречал научный сотрудник, который рассказывал им об особенностях своего вида измерений, возможных путях использования результатов исследований и отвечал на возникающие у школьников вопросы.

Сотрудники ВНИИФТРИ рассказали об истории института, трудностях, с которыми сталкивался институт за время своего развития, важности проводимых здесь исследований. Отмечается, что школьники проявили большой интерес к увиденному, получили много полезной информации и выразили благодарность за интересные экскурсии.

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ВНИИФТРИ — государственный научный метрологический институт, ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области метрологии и обеспечения единства измерений, создания и совершенствования государственных эталонов, развития новых методов измерений. Расположен в пос. Менделеево Московской области.