Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха

Москва, 4 июня 2019, 08:27 — REGNUM Дешевле всего отдохнуть летом можно в таких странах, как Турция, Венгрия, Латвия и Греция. Об этом сообщает OneTwoTrip.
Кроме того, в рейтинг самых бюджетных стран для путешествий летом вошли: Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия.
При составлении рейтинга эксперты учитывали средние цены на туры продолжительностью от семи ночей на двоих.
Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей. В Латвии, Болгарии и Грузии стоимость путёвки обойдётся от 61 тысячи рублей.
Чтобы отдохнуть в Греции, Кипре, Чехии, Армении и Белоруссии, туристам надо будет отдать 72−75 тысяч рублей
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