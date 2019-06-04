Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха

Москва, , 08:27 — REGNUM Дешевле всего отдохнуть летом можно в таких странах, как Турция, Венгрия, Латвия и Греция. Об этом сообщает OneTwoTrip.

Кроме того, в рейтинг самых бюджетных стран для путешествий летом вошли: Кипр, Болгария, Грузия, Чехия, Армения и Белоруссия.

При составлении рейтинга эксперты учитывали средние цены на туры продолжительностью от семи ночей на двоих.

Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей. В Латвии, Болгарии и Грузии стоимость путёвки обойдётся от 61 тысячи рублей.

Чтобы отдохнуть в Греции, Кипре, Чехии, Армении и Белоруссии, туристам надо будет отдать 72−75 тысяч рублей

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