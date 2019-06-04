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Путин посетит Еврейский музей и центр толерантности

Общество

Президент примет участие в открытии памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях

Москва, 4 июня 2019, 07:34 — REGNUM  Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин посетит Еврейский музей и центр толерантности, сообщается на сайте Кремля.

Президент примет участие в церемонии открытия памятника Героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто

Также глава государства в Еврейском музее осмотрит выставку памяти погибших героев.

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Справка : ИА REGNUM

Еврейский музей и центр толерантности в Москве — это первый в России музей, чья коллекция основана не на артефактах, а на интерактивных гаджетах. Постоянная экспозиция рассказывает историю еврейской общины в России с середины XVIII века до наших дней.

Ранее на эту тему: Владимир Путин посетил Еврейский музей и Центр толерантности в Москве

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