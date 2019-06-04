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Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian

Общество

Ранее блогер Евгений Баженов на своем YouTube-канале сообщил, что против него был подан иск на 1 млн рублей из-за его критического обзора фильма «За гранью реальности»

Собчак прокомментировала судебный иск против блогера BadComedian
Okras
Евгений Баженов на Видфест 2016 в Москве

Москва, 4 июня 2019, 07:22 — REGNUM  Ситуацию вокруг блогера Евгения Баженова (известный под псевдонимом BadComedian), сообщившего о выдвинутом против него судебном иске в размере 1 млн рублей, прокомментировала телеведущая и журналист Ксения Собчак.

По ее словам, за тем, как блогера «прессуют» за критику российских фильмов, она наблюдает «с ужасом».

«Благодаря ему (Евгению Баженову) наши фильмы смотрят и обсуждают», — отметила журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, 3 июня блогер Евгений Баженов на своем YouTube-канале сообщил, что против него был подан иск на 1 млн рублей из-за его критического обзора фильма «За гранью реальности». Баженов уточнил, что ещё в январе 2019 года в суд на него подала кинокомпания Kinodanz.

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