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Полиция ФРГ исключила версию самоубийства главы правительства Касселя

Общество

В 2015 году политику угрожали противники принятия беженцев

Полиция ФРГ исключила версию самоубийства главы правительства Касселя
Полиция Германии

Берлин, 4 июня 2019, 07:23 — REGNUM  2 июня председатель правительства города Кассель (Германия, Гессен) Вальтер Любке был найден мертвым с огнестрельным ранением. После первого дня расследования уголовная полиция земли исключила версию самоубийства, передает немецкий канал n-tv 4 июня.

65-летний политик скончался от выстрела в голову, произведенного с короткого расстояния. Полиция рассматривает все версии убийства, однако до сих пор не найдены улики, которые могли бы направить следователей на верный путь.

Генеральный прокурор Хорст Штрайф на пресс-конференции заявил, что нет доказательств связи смерти Любке с давними угрозами расправы из-за его доброжелательной политики по отношению к беженцам. Тогда, в 2015 году Любке посоветовал всем, кто не разделяет современные ценности открытого общества, уехать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, тело политика из партии «Христианско-демократический союз» было найдено в его собственном саду. Любке возглавлял правительство Касселя последние 10 лет, до этого он был депутатом ландтага Гессена.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства города Кассель найден убитым в своем саду

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Политическая жизнь Германии
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