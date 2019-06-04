Таможня Шанхая отправила в мае восвояси 7 тыс. тонн иностранных отходов

Шанхай, Китай, , 06:23 — REGNUM Таможня Шанхая развернула в обратном направлении более 7 тыс. тонн контрабандных твёрдых отходов в мае 2019 года, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Большинство отходов приходили либо не задекларированными, либо просроченными. Так, 103 тонны старого картона из Австралии пролежали в шанхайском порту более семи лет.

Незадекларированный мусор был реальной головной болью для Шанхая в течение многих лет. Еще в 80-е годы Китай начал импортировать твёрдые отходы в качестве источника сырья, став крупнейшим импортером за эти годы, что поставило под угрозу экологию страны.

Из экологических соображений, если верить правительству страны, до конца 2019 года будет запрещен ввоз в Китай любых твёрдых отходов за исключением тех, что содержат незаменимые ресурсы.

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