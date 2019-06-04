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Без сюрпризов: в Томской области подводят первые итоги перехода на «цифру»

Общество

Для решения возникающих в связи с отключением аналогового телевещания проблем в Томской области создан профильный оперативный штаб

Томск, 4 июня 2019, 06:18 — REGNUM  Переход на цифровое ТВ не стал сюрпризом для жителей Томской области, утверждают власти региона.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, оперативный штаб подвёл первые итоги отключения аналогового телевещания в регионе. В заседаниях 3 июня в формате видеосвязи приняли участие главы всех 20 муниципалитетов области.

«В торговых точках района создан запас необходимого оборудования, а во всех поселениях есть волонтёры, готовые помогать в его подключении», — так прокомментировал ситуацию первый замглавы Александровского района Томской области Виктор Мумбер. Этот район — самый отдалённый в регионе.

Согласно информации из докладов глав муниципальных образований, большая часть жителей других территорий также готова к переходу на новый формат телевещания. В качестве подтверждения власти приводят данные статистики обращений на горячую линию. По информации директора МФЦ «Мои документы» Игоря Култаева, на многоканальный телефонный номер 60−29−29 в основном поступают звонки от горожан (80% — от жителей Томска).

«Половина звонков касается консультационной и волонтерской помощи в настройке имеющегося оборудования для приема цифрового ТВ», — пояснил Култаев.

Томская область и ещё 35 регионов России полностью перешли на цифровое эфирное телевещание 3 июня 2019 года. Аналоговые трансляции федеральных каналов прекратились.

В Томской области для решения возникающих в связи с этим проблем населения губернатор региона Сергей Жвачкин создал профильный оперативный штаб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, переход российского телевидения на цифровое вещание началось с января 2019 года. Полностью перейти на цифровое ТВ Россия должна уже летом.

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