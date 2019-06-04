В Якутии бюджетников принуждают безвозмездно собирать дикоросы

Якутск, , 05:55 — REGNUM Жители Амгинского района, трудоустроенные в бюджетные организации, будут вынуждены по графику собирать и сдавать дикоросы, чтобы не лишиться зарплаты. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Николай Архипов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Все собранные дикоросы будут безвозмездно передаваться в сельскохозяйственный кооператив «Амма», пишет News.Ykt.ru. В список обязанных собирать ягоды и дикий лук попали 47 организаций, для каждой из них установлена сумма, на которую необходимо сдать дикоросы — 10 тыс. рублей. Сбор должен производиться по установленному графику, и сейчас амгинских бюджетников принуждают отправиться за диким луком.

По информации «Российской газеты», выполнение этого распоряжения возложено на руководителя районного бизнес-инкубатора Зинаиду Александрову. По расчётам авторов распоряжения, в принудительном порядке удастся собрать 6,8 тонны дикоросов на 1,7 миллиона рублей.

«Со мной всё это даже не обсуждалось. Просто поставили в известность. Не могу представить, как я буду заставлять собирать в рабочее время землянику полицейских!» — возмущена Зинаида Александрова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года всем сотрудникам предприятий, учреждений и организаций Нюрбинского района прописали приходить на работу по пятницам в якутском национальном костюме. Такое решение принял и прописал в документах глава Нюрбинского района Алексей Иннокентьев. После того, как по соцсетям пошла волна возмущения, документ был отменён.