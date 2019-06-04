Вторник, 4 Июня 2019 года
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Международная выставка садоводов в Пекине привлекла миллионы посетителей

Общество

На четырех основных площадках выставки было зафиксировано почти 4,48 млн посещений

Пекин, 4 июня 2019, 05:49 — REGNUM  Международная садоводческая выставка 2019 в Пекине привлекла миллионы посетителей с момента ее открытия 29 апреля, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

На четырех основных площадках выставки было зафиксировано почти 4,48 млн посещений, а китайский павильон привлек 1,36 млн посещений, заявил замдиректора координационного комитета мероприятия Йе Дахуа.

По его словам, на выставке было проведено 675 мероприятий, которые привлекли внимание более 910 тыс. посетителей. День китайского павильона намечен на 6 июня. Более 950 участников из Китая и из-за рубежа будут приглашены для просмотра театрализованных представлений и шоу цветов, которые пройдут в павильоне.

Отметим, что темой выставки, которая продлится до 7 октября, стало «Живи зелёным, живи лучше». На ней представлены огромные коллекции цветов и плодовых деревьев, китайские медицинские травы и технологии ландшафтного дизайна, как и идеи зеленого развития.

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Международные выставки
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