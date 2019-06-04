Новейшая ГЭС принесла электричество в удаленные районы китайского Тибета

Лхаса, Китай, , 05:33 — REGNUM Подземная гидроэлектростанция была введена в эксплуатацию одном из районов Тибета на юго-западе Китая, где ранее никогда не было электричества, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Гидроэлектростанция «Цзизньцяо» стала первой в своем роде, каменно-набросной гравитационной плотиной, построенной в Тибете. Она расположена в уезде Лхари города Нагчу, а целью ее создания стало решение проблемы нехватки электричества в зимний период времени.

Станция будет обеспечивать энергией более 30 тыс. местных фермеров и пастухов, подведя черту безэлектрического существования. ГЭС обошлась в 1,4 млрд юаней (около $202,7 млн). Общая установленная мощность её составил 66 МВт, а ежегодное производство энергии составит 357 млн кВт⋅ч.

Напомним, что Китай осуществил снос на реке Сунгари одной из старейших в Поднебесной дамб ГЭС «Фэнмань», которая была построена в 1937 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае на реке Сунгари начался снос одной из старейших в стране дамб