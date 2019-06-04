В Еврейской области нескольким сёлам грозит затопление

Биробиджан, , 05:21 — REGNUM Селам Архангеловка и Даниловка, а также городским поселениям Николаевка и Волочаевка В ЕАО из-за подъёма уровня воды в малых реках угрожает подтопление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления с помощью дрона проводят мониторинг паводковой обстановки. На данный момент в регионе подтоплены 22 придворовых территории и 9 участков дорог, подмыты опоры одного пешеходного и двух автомобильных мостов в городе Облучье. Вместе с тем, уровень воды в реке Бира падает, стабилизирована ситуация в Облученском районе.

«По прогнозам Дальневосточного УГМС на реке Большой Ин при смещении гребня паводка и в случае подпора водами реки Тунгуска 4−5 июня ожидаются уровни воды 410−450 см, при категории «Неблагоприятного явления» 420 м. На реке Тунгуска у села Архангеловка 4−5 июня ожидается подъем воды на 30−40 см. Это может привести к подтоплению придворовых территорий в Николаевке, Волочаевке и Даниловке», — рассказали в МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, связи с осложнением гидрологической обстановки из-за повышения уровня воды в реке Бира и существенным изменением условий работы городского водозабора, произошло изменение цветности воды, подаваемой в водопровод. Роспотребнадзор по ЕАО принял временные нормативы по цветности воды, не угрожающие здоровью.