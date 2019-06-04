В городах Аргентины прошли митинги против насилия над женщинами

Буэнос-Айрес, , 04:56 — REGNUM По всей Аргентине прошли митинги и манифестации против насилия над женщинами, передает телеканал TN.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе собралась группа мужчин и женщин в центре города с плакатами, на которых написано «Ни одной меньше» (Ni una menos). Это лозунг одного из крупнейших движений в Аргентине, выступающих в защиту женщин от насилия. Одежда протестующих состояла из различных предметов гардероба зеленого и фиолетового цветов.

Как отмечает телеканал, зеленый цвет символизирует протест против запрета абортов, второй — борьбу с насилием. Подчеркивается, что такие мероприятия проходят ежегодно в Аргентине на протяжении пяти лет.