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В городах Аргентины прошли митинги против насилия над женщинами

Общество

Такие мероприятия проходят ежегодно последние пять лет

В городах Аргентины прошли митинги против насилия над женщинами
Домашнее насилие +

Буэнос-Айрес, 4 июня 2019, 04:56 — REGNUM  По всей Аргентине прошли митинги и манифестации против насилия над женщинами, передает телеканал TN.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе собралась группа мужчин и женщин в центре города с плакатами, на которых написано «Ни одной меньше» (Ni una menos). Это лозунг одного из крупнейших движений в Аргентине, выступающих в защиту женщин от насилия. Одежда протестующих состояла из различных предметов гардероба зеленого и фиолетового цветов.

Как отмечает телеканал, зеленый цвет символизирует протест против запрета абортов, второй — борьбу с насилием. Подчеркивается, что такие мероприятия проходят ежегодно в Аргентине на протяжении пяти лет.

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