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В Восточном военном округе начался северный завоз

Общество

Удалённые гарнизоны получат все виды материального довольствия

Владивосток, 4 июня 2019, 04:40 — REGNUM  В Восточном военном округе начались мероприятия по доставке материальных запасов и продовольствия в воинские части, дислоцированные на удалённых территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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В ходе стартовавшего в конце мая северного завоза в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатском крае, островной зоне округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, будут доставлены горюче-смазочные материалы, твердое топливо, продовольствие, вещевое и медицинское имущество.

«Доставка грузов осуществляется кораблями Тихоокеанского флота, а также гражданскими судами сторонних организаций. В тоже время в ВВО ведётся плановая работа по накоплению продовольствия, вещевого и медицинского имущества на складах и базах хранения, с последующей отправкой по плану завоза в отдалённые гарнизоны», — рассказали в пресс-службе военного округа.

Мероприятия по снабжению отдалённых воинских частей округа материальными средствами будут полностью завершены к 1 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку прибыли более ста молодых офицеров, закончивших в этом году профильные военные вузы. Офицеры будут распределены по воинским частям, дислоцированным в регионе.

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Вооруженные силы России
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