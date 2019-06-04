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Зеленский обещал не дать замять дело об убийстве полицией 5-летнего ребёнка

Общество

«Никакого смягчения»

Киев, 4 июня 2019, 04:37 — REGNUM  Дело об убийстве полицейскими в Переяславе-Хмельницком (Киевская область, Украина) пятилетнего ребёнка не будет замято, написал украинский президент Владимир Зеленский в Facebook.

Комментируя сообщение о том, что мальчик скончался 3 июня в больнице, Зеленский обещал сделать всё для наказания виновных.

«Никакой попытки замять это дело», — заявил Зеленский.

Напомним, пятилетний житель Переяслава-Хмельницкого оказался жертвой развлечений полицейских, которые в нетрезвом виде устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам.

Ребёнок получил огнестрельное ранение, находясь около своего дома на детской площадке. Это произошло 31 мая, мальчика госпитализировали, но он умер в больнице 3 июня.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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