В Германии разрешили кататься на электросамокатах по проезжей части

Берлин, , 02:54 — REGNUM Водителям электросамокатов в Германии разрешили выезжать на проезжую часть и велодорожки со скоростью не более 20 километров в час, сообщает портал «Евро пульс».

Сообщается, что разрешение касается лишь водителей электросамокатов возрастом старше 14 лет. По мнению немецкого министерства транспорта, это нововведение поможет жителям Германии охотней отказываться от личных автомобилей и позволит разгрузить городские дороги. Также предполагается, что это решение поможет решить проблему загрязнения воздуха в городах Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Париже ввели новые штрафы для владельцев электросамокатов. Штрафы предполагаются для тех водителей, которые при езде создают угрозу пешеходам. В частности, штраф за езду по тротуару составит 135 евро, а за парковку электросамоката в неположенном месте — 35 евро.

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