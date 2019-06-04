Вторник, 4 Июня 2019 года
02:54:25 МСК

В Германии разрешили кататься на электросамокатах по проезжей части

Общество

Это поможет избавиться от пробок, считают в немецком минтрансе

Берлин, 4 июня 2019, 02:54 — REGNUM  Водителям электросамокатов в Германии разрешили выезжать на проезжую часть и велодорожки со скоростью не более 20 километров в час, сообщает портал «Евро пульс».

Сообщается, что разрешение касается лишь водителей электросамокатов возрастом старше 14 лет. По мнению немецкого министерства транспорта, это нововведение поможет жителям Германии охотней отказываться от личных автомобилей и позволит разгрузить городские дороги. Также предполагается, что это решение поможет решить проблему загрязнения воздуха в городах Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Париже ввели новые штрафы для владельцев электросамокатов. Штрафы предполагаются для тех водителей, которые при езде создают угрозу пешеходам. В частности, штраф за езду по тротуару составит 135 евро, а за парковку электросамоката в неположенном месте — 35 евро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Париже ввели новые штрафы для пользователей электросамокатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить