Рособрнадзор: самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошёл штатно

Москва, , 02:26 — REGNUM Единый государственный экзамен по русскому языку прошёл штатно, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку прошёл штатно, без серьезных организационных сбоев и нарушений, несмотря на хакерские атаки, предпринятые в отношении интернет-ресурсов Рособрнадзора в конце прошлой недели», — сообщили в пресс-службе.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, сбоев с печатью экзаменационных материалов во время ЕГЭ по русскому не наблюдалось.

Уточняется, что ЕГЭ по русскому языку оказался самым массовым: заявления на участие в нём подали более 674 тысячи человек, из них 660 тысяч — это выпускники 2019 г. Экзамен проводился в 5 480 пунктах — как в России, так и за её пределами.

Напомним, ранее СМИ сообщали о массовых DDoS-атаках на Рособрнадзор.

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