Тамбовщина ликвидировала очереди в стационарные учреждения соцобслуживания

Тамбов, , 18:44 — REGNUM Тамбовская область выполнила поручение президента России Владимира Путина, ликвидировав очередь в стационарные учреждения социального обслуживания населения региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В регионе открылись два новых корпуса психоневрологического интерната.

Сегодня, 3 июня, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в церемонии открытия двух новых корпусов (построенного и реконструированного) психоневрологического интерната №3 в посёлке Зелёный Моршанского района.

Строительство и реконструкция корпусов интерната началась в 2017 году. Стоимость работ превысила 247 млн рублей. Из них более 173 млн рублей выделены из Пенсионного фонда России, около 74 млн рублей — из бюджета Тамбовской области. Мощность объекта — 189 койко-мест. По состоянию на 31 мая, очередь в психоневрологические интернаты составляла 160 человек.

«Здесь созданы совершенно новые условия для людей, которые нуждаются в психоневрологической помощи», — подчеркнул Александр Никитин.

В новых корпусах очень уютно. Комнаты на несколько человек. Холлы для организации групповых занятий по арт-терапии, гарденотерапии. На улице в специальном загоне живут козы, утки — здесь проводятся занятия по зоотерапии.

Ввод в эксплуатацию корпуса №3 позволит реализовать новую технологию оказания услуг по сопровождаемому проживанию граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями, тем самым создать новое качество их жизни.

«Технология реализуется через взаимодействие механизмов социального сопровождения и обучения навыкам самостоятельного проживания. Для эффективной работы с проживающими гражданами в корпусе оборудованы буфетная, мини-прачечная, душевые и туалетные комнаты», — отметила начальник управления социальной зашиты и семейной политики Тамбовской области Анна Орехова.

Большое внимание при внедрении технологии уделяется трудоустройству инвалидов. В частности, рассматривается возможность приобретения оборудования для производства бахил для дальнейшей поставки в аптечные сети и учреждения здравоохранения области. Планируется закупка оборудования для производства резных свечей.

Ресурсным центром по внедрению технологии в учреждении выступает Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации «Прозрение», функционирующая на базе областной психиатрической больницы, имеющая практику сопровождаемого проживания инвалидов.

В Тамбовской области работают три психоневрологических интерната, отделения которых расположены на территории Знаменского, Токаревского, Тамбовского и Моршанского районов. Общая численность — 1 212 койко-мест.

Уже в ближайшие дни новые корпуса Психоневрологического интерната №3 в посёлке Зелёный Моршанского района будут полностью заселены. И новации в сфере социального обслуживания людей, страдающих психическими заболеваниями, будут воплощены в жизнь.

Таким образом, Тамбовская область выполнила поручение президента Владимира Путина, ликвидировав очередь в стационарные учреждения социального обслуживания населения региона.