В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

Ярославль, , 18:06 — REGNUM В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте образования Ярославской области. К проведению экзамена было допущено 5659 школьников. ЕГЭ был организован в 54 пунктах, за ходом экзамена следили 90 общественных наблюдателей.

«Все прошло без технологических сбоев, в штатном режиме. Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона. Экзаменационные материалы в Ярославскую область и еще в семь регионов страны поступали по Интернету. Как и в прошлом году, их печать проводилась в аудиториях, а сканирование работ — в штабе пунктов после завершения экзамена», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Выпускник должен получить 24 балла, чтобы ему в итоге выдали аттестат зрелости. При этом минимальный проходной порог, который могут устанавливать высшие учебные заведения, — 36 баллов. Результаты экзамена по русскому языку в Ярославской области будут известны не позднее 20 июня.

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