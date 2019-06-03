Понедельник, 3 Июня 2019 года
18:06:40 МСК

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку

Общество

В экзамене приняли участи 5659 человек

В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку
Иллюстрация: Сайт мэрии Ярославля
Экзамен

Ярославль, 3 июня 2019, 18:06 — REGNUM  В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Департаменте образования Ярославской области. К проведению экзамена было допущено 5659 школьников. ЕГЭ был организован в 54 пунктах, за ходом экзамена следили 90 общественных наблюдателей.

«Все прошло без технологических сбоев, в штатном режиме. Один человек удален с экзамена за наличие мобильного телефона. Экзаменационные материалы в Ярославскую область и еще в семь регионов страны поступали по Интернету. Как и в прошлом году, их печать проводилась в аудиториях, а сканирование работ — в штабе пунктов после завершения экзамена», — рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Экзамен по русскому языку — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Выпускник должен получить 24 балла, чтобы ему в итоге выдали аттестат зрелости. При этом минимальный проходной порог, который могут устанавливать высшие учебные заведения, — 36 баллов. Результаты экзамена по русскому языку в Ярославской области будут известны не позднее 20 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле депутаты сдали ЕГЭ по русскому языку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый государственный экзамен
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить