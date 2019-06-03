Учебный год в Таджикистане снова продлится до середины июня

Душанбе, , 18:05 — REGNUM Учебный год в школах Таджикистана закончится 14 июня, как и в 2018 году.

По словам пресс-секретаря минобразования Таджикистана, Эхсони Хушбахт, увеличение количества учебных дней связано с тем, что в большинстве школ страны занятия проходят в две смены. Поэтому увеличить количество уроков не представляется возможным.

«Чтобы учащиеся смогли освоить школьную программу, приходится увеличить количество учебных дней — до 14 июня», — пояснила представитель образовательного ведомства страны.

Отметим, что учебный год в школах Таджикистана составляет 36 учебных недель. Для учеников первых классов — 35 недель. Первая четверть длится с 1 сентября до 31 октября, вторая — с 11 ноября до 31 декабря, третья — с 11 января до 20 марта. А вот четвертая четверть начинается 1 апреля и заканчивается 14 июня.

Напомним, что в 2010 году в таджикистанских школах были отменены осенние и весенние каникулы, но продлены зимние — с 1 до 31 января. Министерство образования объясняло подобные изменения тем, что во многих школах из-за ограничений в подаче электроэнергии отсутствует отопление.