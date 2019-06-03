В мэрии Екатеринбурга назвали самый опасный детский аттракцион

Екатеринбург, , 18:20 — REGNUM Надувные батуты являются самым опасными аттракционами в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе администрации города.

Многие батуты установлены нелегально, к тому же на них не распространяются требования, предъявляемые к механическим аттракционам. Как правило, проверки таких устройств проводятся лишь после несчастных случаев по требованию прокуратуры, сообщают в мэрии.

В администрации рекомендуют в первую очередь проверить легальность установленного батута: как правило, информация об аттракционе должна находиться рядом, либо же всегда можно потребовать с хозяина паспорт аттракциона или сертификаты безопасности.

Кроме того, генератор и компрессоры не должны находиться в общем доступе, а руководитель аттракциона вместе со своими сотрудниками должны быть любезны к посетителям, не курить.

Напомним, 30 мая 2019 года в Улан-Удэ надувной батут перевернуло ветром. Пострадали пять детей от трёх до семи лёт.

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