Новосибирская область перешла на цифровое ТВ

Новосибирск, , 17:59 — REGNUM Новосибирская область сегодня, 3 июня, перешла на цифровое телевещание общероссийских общедоступных телеканалов, на всей территории региона отключено аналоговое вещание и стали доступны бесплатно 20 цифровых каналов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом, как сообщили в областном правительстве, региональный телеканал ОТС-ТВ продолжит вещание в аналоговом формате до конца года.

«Переход на цифровое вещание покрывает почти всю территорию Новосибирской области, охват населения составляет 98,5%. Для тех населённых пунктов, которые остались вне зоны уверенного покрытия «цифрой» — их 193 — предусмотрено подключение через спутниковое вещание. Для оперативного решения возникающих у новосибирцев проблем организована горячая линия, работают волонтёры, создан координационный штаб, проводится ежедневный мониторинг», — отметил руководитель департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

В регионе в феврале 2019 года был принят закон «О компенсации отдельным категориям граждан расходов, понесённых при получении услуг по обеспечению доступа сигнала эфирной цифровой трансляции обязательных общедоступных телеканалов и (или) радиоканалов». На компенсацию могут рассчитывать более 37 тысяч новосибирцев. В их числе: граждане, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в области; инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания.

Компенсация составляет не более шести тысяч рублей — для граждан, проживающих в населённых пунктах, вне зоны охвата цифровой сетью, и не более одной тысячи рублей — для граждан, проживающих в зоне охвата сетью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переход российского телевидения на цифровое вещание началось с января 2019 года. Полностью перейти на цифровое ТВ страна должна уже летом.

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