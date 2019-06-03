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Орловский депутат пожаловался в УФАС на пивную с советской символикой

Общество

Использование советских наград в оформлении пивной, по мнению депутата, незаконно и кощунственно

Орел, 3 июня 2019, 17:42 — REGNUM  Депутат Орловского горсовета Иван Дынкович пожаловался в УФАС на пивную под названием «СССР» в областном центре. Об этом сам депутат от КПРФ сообщил на своей странице в социальной сети 3 июня.

В мой адрес поступили обращения от жильцов дома 78 по ул. Комсомольской по вопросу рекламы питейного заведения. Направил обращение в УФАС с просьбой провести проверку вывески на соответствие ФЗ «О рекламе», — написал Дынкович.

Он обратил внимание, что использование высших государственных наград СССР (на рекламном стенде заведения изображены орден Октябрьской революции, а также орден Ленина) «в рекламных целях алкогольного заведения кощунственно и незаконно, тем более в искаженном виде». Не понравилось депутату также название пивной «СССР» и использование в слове «пивная» узнаваемого шрифта газеты «Правда» — он счел это неуместным и оскорбительным «для людей, уважающих историю нашего государства».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Воронеже разгорелся скандал после того, как владельцы одной из открывающихся пивных в жилом доме в центре Воронежа завесили своим рекламным баннером мемориальную доску Герою Советского Союза Федору Брысеву.

Об этом: Воронеж: Пивная компания отрицает причастность к замене мемориала рекламой

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