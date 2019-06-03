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Чёрная несправедливость: почему защитников Родины убивают чужие люди?

Общество

В игре «дружба народов» определённо что-то не так – нужны новые правила

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Чёрная несправедливость: почему защитников Родины убивают чужие люди?
Иллюстрация: YouTube
Никита Белянкин

Платон Беседин, 3 июня 2019, 19:33 — REGNUM  

В деревне Путилково Московской области возле паба Никита Белянкин, прогуливавшийся со своей девушкой, увидел, как толпа кавказцев — примерно десять человек — избивают двух людей. Другой бы прошёл мимо, испугался бы, сделал вид, будто не заметил, но Никита бросился защищать человека. Толпа переключилась на него. От удара ножом в сердце Белянкин погиб.

Жуткая история. И главная жуть в ней заключается в том, что она, к сожалению, стандартна. Толпа тех, кто старается держаться стаей. Тех, кто регулярно задирает местное население. По одному — они тихенькие, а вместе — чувствуют силу. Неудивительно даже и то, что убийцы скрылись с места преступления. Изумимся ли мы, когда их поймают, если поймают, и предъявят обвинения, если предъявят, а дальше они не получат должного наказания? Вспомним дело Егора Свиридова в той же Москве. И к чему это привело в итоге.

Или вот более свежий пример. В Севастополе. Городе русских моряков. Или когда-то городе русских моряков? Трое дагестанцев, приехавшие строить объекты в городе, совершили религиозные ритуалы, а после отправились в загул. Закончился он в местном баре «Бенефис», где залётные пристали к находившемуся там с супругой Олегу Сытнику. На видео — оно есть в открытом доступе — хорошо видно, как трое задирают мужчину, требуют танцевать лезгинку, а после устраивают драку, в результате которой один из нападавших наносит удар ножом в сердце. Олег скончался на месте, на руках своей супруги. У неё осталось двое малолетних детей.

Казалось бы, всё однозначно? Только не для севастопольских следователей. Они отпустили двух нападавших (один из них продолжает трудиться на стройке в городе), а третьему — нанёсшему удар ножом — грозит всего лишь от шести лет лишения свободы. Вдова осталась без средств к существованию, а меж тем справедливое наказание убийцам не грозит. При этом местные СМИ вкупе с властями тщательно замалчивали преступление.

Таких историй в России, на самом деле, великое множество. Они случаются раз за разом с теми, кого называют лицами кавказской национальности и мигрантами. Вспомним недавнюю историю в Якутии, где залётный киргиз изнасиловал девушку, после чего поднялись народные бунты. Опять же подобные происшествия стараются замять.

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Михай Мункачи. Убийство. 1882–1887
Михай Мункачи. Убийство. 1882–1887

Попытаются ли это сделать после убийства Никиты Белянкина? Трагедия слишком показательна. Никита добровольно пошёл защищать Родину, он сражался в Сирии, у него, как говорят родители и знакомые, было врождённое чувство справедливости. Настоящий русский воин. Истинный русский пассионарий. Но, пройдя Сирию, он возвращается в столицу — и получает нож в сердце от тех, кому плевать и на страну, и на её народ. В этом есть чёрная орущая несправедливость. Так что дальше? Сколько ещё подобное можно терпеть?

Светлая память воину Никите. Но будет ли она действительно светлой, если всех причастных к убийству не покарают самым жёстким образом? Причём, наказание должно быть показательным — самым жёстким и принципиальным образом. Такое нельзя спустить и простить. Предельно важно, наконец, продемонстрировать, что государству не плевать на свой народ. И если отмщения — справедливого, в рамках закона, конечно — не заслужил воин Никита, вернувшийся из Сирии, бросившийся защищать постороннего человека в неравном бою, то чего тогда ждать остальным?

И не надо тут стандартного: мол, не разжигайте. До чего дошло? Нельзя упомянуть даже национальность преступников. Кавказец или дагестанец, таджик или киргиз — зачастую для некоторых уже это звучит как разжигание. Но не является ли обратное — неупоминание — сознательным скрытием проблемы, которая, безусловно, имеется? И дело тут не в «России для русских» и тому подобных опасных и глупых лозунгах, а в простом здравом смысле. Заключается же он вот в чём.

Люди, приезжающие в Россию, в Москву или любой другой её город, обязаны уважать местные традиции. Заметьте, я не говорю об ассимиляции, которая необходима — сейчас только об уважении. Вы можете представить себе, к примеру, в Махачкале или Грозном парней из Воронежа или Липецка, задирающих местных девушек? Нельзя, чтобы часть людей — с российскими паспортами или без оных — выстраивала своё государство в государстве и регулировала поведение в соответствии не с нормами морали и законов РФ, а исключительно в соответствии с собственными представлениями. Это, казалось бы, очевидные вещи, да — однако почему они не реализовываются? Почему одним позволяется больше, чем другим? Почему к одним уважение, а к другим — нет? Вот это в первую очередь и является разжиганием, неся угрозу целостности России. А мы уже проходили это — и допускать подобного ни в коем разе нельзя.

Для этого конкретные люди — независимо от национальности, статуса, региона и т. д. — должны нести ответственность за свои злодеяния. Наказание преступников — в полной мере, подчас показательное — снимает вопросы к их сородичам, которые также должны осудить совершённое. Если этого не произойдёт, то похожие ситуации будут повторяться из раза в раз.

Нам наконец необходимо прекратить делать вид, что в России всё хорошо с «дружбой народов» (назовём это так). Ведь признание проблемы есть первый путь к её решению. Трагикомично, когда доблестное российское телевидение с утра до вечера вещает о проблемах с мигрантами в Европе, захлебнувшейся от нашествия «чёрных варваров», но простите: а как обстоят дела в нашей стране? С ней-то что? И не важнее ли нам происходящее в России, нежели во Франции? У нас выходцы ли из всех регионов ведут себя достойно?

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В советские годы мигранты, приезжая в ту же столицу, проходили и жёсткую ассимиляцию, и суровый отбор (зачастую несправедливый, с перегибами) — и это позволяло им становиться частью единого организма. Сейчас подобного нет. Не стану использовать термин «плавильный котёл» (это для Америки) — использую термин «тканый ковёр», на него в лучших своих проявлениях, в своём замысле, если угодно, должна походить Россия. Но швы стали грубыми, лоскуты — слишком неподходящими друг другу. Ковёр всё больше расползается на части. Что-то с ним не так. И с ткачами что-то не так.

Это в первую очередь — следствие краха в гуманитарной сфере. Русская культура (русская не по кровному, а по смысловому, историософскому, метафизическому признаку) во все времена объединяла народы и национальности, регионы и этносы, сосуществовавшие на территории России. Однако именно с ней у нас сегодня наблюдаются главные проблемы. Культура получила жесточайший удар, а вместе с тем и образование. Именно в детских садах и школах во многом должно происходить единение, но педагоги, поставленные на грань выживания, вынуждены решать совсем другие проблемы. Вспомним недавнюю историю в Краснодаре, где директор сада (не оправдываю её ни в коем разе) унизила мальчика-дагестанца за регулярное хамство и русофобские высказывания. Всё это — отблески того, что наш тканый ковёр пылает…

И признать сей факт — значит двигаться дальше, переходя к разработке комплексных мер. Иначе мы получим необратимые процессы. Если уже не получили. И сколько ещё наших парней должно погибнуть? Не для того они проходили Сирию, чтобы в итоге получить нож в сердце от варваров, приехавших в город, дабы использовать, доить его, а после, гульнув напоследок, убраться к себе восвояси, унеся заодно человеческие жизни. Да, в такой игре наверняка, определённо, что-то не так. Для неё требуются новые — совсем иные, жёсткие и ясные — правила. Так не пора ли их устанавливать, если мы хотим выжить, конечно?

regnum author Платон Беседин
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