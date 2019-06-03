Власти Италии будут платить родителям 200-300 евро в месяц за ребенка

Рим, , 17:24 — REGNUM Министерство по делам семьи Италии предложил объединить все виды материальной помощи семьям в единую выплату, заявил в интервью Agenzia Italia в понедельник, 3 июня, глава ведомства Лоренцо Фонтана.

Предполагается, что с седьмого месяца беременности матери и до наступления совершеннолетия ребенка государство будет выплачивать семье от 200 до 300 евро в месяц.

Эта и другие предлагаемые министерством меры помогут бороться с крайне низким уровнем рождаемости в Италии, который является уже и экономической проблемой для страны, отметил Фонтана.