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Власти Италии будут платить родителям 200-300 евро в месяц за ребенка

Общество

Министр по делам семьи намерен ввести единую выплату

Рим, 3 июня 2019, 17:24 — REGNUM  Министерство по делам семьи Италии предложил объединить все виды материальной помощи семьям в единую выплату, заявил в интервью Agenzia Italia в понедельник, 3 июня, глава ведомства Лоренцо Фонтана.

Предполагается, что с седьмого месяца беременности матери и до наступления совершеннолетия ребенка государство будет выплачивать семье от 200 до 300 евро в месяц.

Эта и другие предлагаемые министерством меры помогут бороться с крайне низким уровнем рождаемости в Италии, который является уже и экономической проблемой для страны, отметил Фонтана.

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Экономика Италии
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