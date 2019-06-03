С Владикавказского завода «Электроцинк» уволены более 1000 работников

Владикавказ, , 16:58 — REGNUM В Северной Осетии прошло сокращение штата на ОАО «Электроцинк». С 31 мая расторгнуты трудовые договоры с 1128 работниками предприятия, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе завода. Всем уволенным были выплачены положенные при сокращении выплаты и компенсации.

Отмечено, что при сокращении штата вышел на пенсию 271 работник, еще 82 человека уволены по соглашению сторон. Как отметили на заводе, с сегодняшнего дня, 3 июня, согласно графику начался прием в службе занятости для постановки бывших сотрудников «Электроцинка» на учет. Полностью завершить этот процесс планируется до 14 июня.

Вопрос дальнейшего трудоустройства уволенных работников завода поднимался в ходе заседания парламента Северной Осетии 30 мая. Было отмечено, что в настоящее время удалось предоставить вакансии лишь 170 специалистам. При этом власти проводят регулярные встречи с потенциальными работодателями, направляют письма в адрес органов исполнительной и муниципальной власти с просьбой о предоставлении рабочих мест.

Однако на письма минпрома республики откликнулись только два предприятия — ООО «Да» и «Дюбуа», отметил заместитель председателя правительства Ахсарбек Фадзаев.

«Наблюдается слабая активность работодателей в данном вопросе. Поэтому обращаюсь к присутствующим, ко всем, кто имеет определенный ресурс, подключиться к этой работе и принять участие в судьбе этих людей», — призвал Фадзаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября 2018 года на заводе «Электроцинк» в Северной Осетии произошел крупный пожар. Работа предприятия была приостановлена, а позже было принято решение о полном закрытии завода.

С 1 мая сотрудники были переведены в режим простоя с оплатой 2/3 от среднего заработка. Сразу после происшествия многие представители бизнес-сообщества обещали не оставить людей без работы, однако в реальности оказалось, что рабочих мест в регионе гораздо меньше, чем уволенных с завода работников.

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