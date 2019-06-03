«Храмовая группа» в Екатеринбурге расширилась и может распасться

Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM Рабочая группа о судьбе храма Святой Екатерины пополнилась ещё одним человеком, но новое объединение может распасться. Своими намерениями с корреспондентом ИА REGNUM поделились лидеры рабочей группы со стороны протестующих.

По итогу встречи в группу добавили ещё одного человека со стороны РПЦ — «инженера-проектировщика» Александра Гавриенко, который не раз уже появлялся на мероприятиях в мэрии Екатеринбурга в поддержку храма в сквере. Также от церкви присутствуют игумен Вениамин (Райников) и протоиерей Максим Миняйло.

А вот представители протеста допускают, что могут бойкотировать последующие заседания рабочей группы.

«Я бы не исключал этот вариант, потому что мы видим: с той стороны искуственно создан перевес голосов, и нам надо принять решение, как с этим перевесом работать дальше», — заявил общественник Дмитрий Москвин корреспонденту ИА REGNUM.

«Бойкот возможен. Надо смотреть, как будет разворачиваться ситуация, потому что пока идёт неконтролируемый увеличение численности рабочей группы. Нам не дали никаких механизмов для достижения консенсуса. Если мы поймём, что это бесперспективно, то имитировать здесь присутствие общественности мы не будем», — сказал депутат гордумы Константин Киселёв корреспонденту ИА REGNUM.

Следующее заседание рабочей группы пройдёт ровно через неделю, 10 июня.

Напомним, первое заседание «храмовой» рабочей группы в Екатеринбурге было малорезультативным. Стороны никак не могли прийти к согласию о включении сквера у Театра драмы в список площадок, которые будут выбираться волеизъявлением жителей.

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