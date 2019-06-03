Московский май оказался одним из самых тёплых в истории

Москва, , 16:38 — REGNUM Погода в мае 2019 года в Москве стала одной из самых тёплых в истории наблюдений, сообщает 3 июня портал «Метеоновости».

Столичная станция ВДНХ зафиксировала среднюю температуру в течение месяца на уровне 16,3 градусов. Самым жарким днём стало 29 мая, температура достигла 29,4 градусов. На станции Балчуг отметка была ещё выше — 30,5%.

«По температуре последний месяц весны оказался в числе восьми самых тёплых», — говорится в информации.

Самая высокая майская температура в Москве наблюдалась в 1987 году — в среднем 17,2 градуса.

Осадков в мае 2019 года выпало выше нормы — 108% по данным станции ВДНХ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается 30-градусная жара.

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