«Обнаглели от безнаказанности»: эксперт об убийцах спецназовца ГРУ

Красногорск, , 17:04 — REGNUM Борьба с уличной преступностью в России должна вестись эффективнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Он прокомментировал инцидент в Подмосковье, в результате которого погиб бывший боец спецназа ГРУ.

«Преступники обнаглели от безнаказанности и, безусловно, необходимо увеличить количество полиции на улицах и оперативность их прибытия на место преступления», — заявил Цветков.

По словам собеседника, для уменьшения количества преступности камеры видеонаблюдения должны использоваться уполномоченными органами не только для раскрытия преступлений — по ним должен быть вестись мониторинг в режиме реального времени с помощью технологии умной обработки видеосигнала. Она позволяет обращать внимание оператора именно на ту камеру, где происходят определённые события.

По мнению Цветкова, делать вывод о действиях сотрудников полиции в конкретном случае в Подмосковье преждевременно, однако случаи жалоб граждан на отсутствие своевременной реакции правоохранителей на уличное насилие нередки. В числе причин — кадровая нехватка и забюрократизированность.

«И это всё несмотря на неоднократные установки руководства страны и Министерства внутренних дел сосредоточить усилия именно на оперативности реакции», — отметил Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, первого июня в подмосковном Красногорске вернувшийся из Сирии бывший военнослужащий Никита Белянкин вмешался в драку, участники которой избивали мужчину. Спецназовца ударили ножом, он скончался до приезда медиков.

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