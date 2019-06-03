Возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу выглядит беспомощно — эксперт

Донецк, , 16:17 — REGNUM Возвращение экс-президента Украины Леонида Кучмы в переговорный процесс по Донбассу говорит об отсутствии у украинской стороны новых предложений для урегулирования конфликта, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сообщило 3 июня «Донецкое агентство новостей».

«Возвращение Кучмы в Минскую группу свидетельствует, что никаких новых подходов и предложений по урегулированию кризиса в Донбассе у команды Зеленского нет. Это еще одно подтверждение, что Украина не хочет и не будет выполнять Минские соглашения. Они просто тянут время», — считает эксперт.

Он отметил, что Кучма является уважаемым человеком на Украине, но его участие в переговорах не даст ничего нового.

«Если речь вести о важной задаче придания нового импульса, новой динамики переговорному процессу с украинской стороны, о чём говорилось сразу после смены главы государства, то данное кадровое решение выглядит абсолютно беспомощно», — подытожил Чеснаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кучма заявил, что Украина на ближайшей встрече инициирует перемирие в Донбассе на время уборки урожая.

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