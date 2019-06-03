Липовые долги за газ оказались на счетах абонентов Дагестана

Избербаш, Дагестан, , 15:58 — REGNUM Очередной факт внесения липовых долгов на лицевые счета абонентов за фактически не потребленный газ выявлен в Дагестане. На этот раз от мошенников пострадал житель города Избербаш. Сумма необоснованных начислений превысила 2,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе регионального МВД.

Обвиняемым по данному делу проходит 47-летний начальник территориального управления энергосбытовой компании города. Установлено, что он занимался противоправными действиями в период с августа по сентябрь 2018 года, будучи в сговоре с другими должностными лицами этой же организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане правоохранительными органами проводится работа по декриминализации топливно-энергетической сферы. В начале декабря 2018 года прокурор Дагестана Денис Попов заявил, что ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» систематически начисляет на лицевые счета граждан несуществующие долги для сокрытия потерь и хищений газа. В одном только Карабудахкентском районе сумма необоснованного начисления составила более 422 млн рублей.

В январе за начисление липовых долгов за газ был задержан и заключен под стражу бывший начальник пункта абонентской службы компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в Каякентском районе Дагестана. В общей сложности за 2018 год правоохранительные органы республики провели обыски на 960 объектах газоснабжения. Фигурантами уголовных дел стали в том числе руководители газоснабжающей организации и её территориальных офисов.

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