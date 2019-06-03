Почти три четверти жителей России с оптимизмом смотрят в космос — ВЦИОМ

Москва, , 15:46 — REGNUM Доля жителей России, которые считают, что профессия космонавта будет востребованной в нашей стране, составляет 74%. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» со ссылкой на результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не разделяют оптимизм большинства 21% опрошенных. Отмечается, что перспективу у будущего профессии космонавта чаще видят представители поколения сорокалетних и респонденты в возрасте 60 лет и старше (по 77%), меньше остальных в востребованности профессии в будущем уверены тридцатилетние (69%).

Вместе с тем 38% респондентов хотели бы поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям, а среди молодых мужчин до 30 лет эта доля достигает 58%, в том числе 26% выражают твёрдое намерение участвовать в отборе. Среди опрошенных родителей свыше половины (56%) предложили бы поучаствовать в таком конкурсе своим детям или рассмотрели бы эту возможность в семье. Значительно чаще остальных такие ответы давали молодые родители в возрасте до 30 лет (79%).

В госкорпорации добавили, что 3 июня 2019 года в России стартовал очередной отбор в отряд космонавтов. Целью этого мероприятия является поиск лучших специалистов, которые будут работать в целях обеспечения выполнения федеральной космической программы России.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен по заказу Института региональных проблем 31 мая 2019 г. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

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