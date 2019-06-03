Представители Woori Financial Group пожертвовали Красному Кресту $85 тыс

Сеул, , 15:57 — REGNUM Представители южнокорейского холдинга Woori Financial Group пожертвовали Красному Кресту Южной Кореи 100 млн вон (~$85 тыс.) на изготовление 1200 наборов помощи. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper о ссылкой на представителей компании.

Известно, что церемония пожертвования средств прошла 31 мая в штаб-квартире Woori Financial Group, расположенной в районе Чун-гу города Сеула.

В мероприятия приняли участие ключевые фигуры, в том числе глава Woori Financial Group Сон Тхэ Сын и глава Красного Креста Южной Кореи Пак Кён Со.

Известно, что наборы помощи будут собраны для пострадавших во время стихийных бедствий, таких как лесные пожары, тайфуны, землетрясения. В наборы войдут предметы первой необходимости, в том числе одеяла, полотенца, нижнее белье и туалетные принадлежности.

Ранее, в апреле 2019 года представители Woori Financial Group пожертвовали 200 млн вон (~$169 тыс.) пострадавшим от волны лесных пожаров в провинции Канвондо.