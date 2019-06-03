В Кемеровской области проходит крестный ход по воде

Кемерово, , 15:38 — REGNUM В Кемеровской области уже в пятый раз проводится необычный крестный ход. Представители духовенства, ветераны войны и молодёжь в сопровождении спасателей на десяти небольших судах сплавляются по течению реки Томь. Об этом сообщает ОТР.

Крестный ход ежегодно начинается с верховьев реки: от станции Лужба на границе с Хакасией — и продолжается до границ с Томской областью. Суда выходят на воду только днём, а на ночь останавливаются в ближайших прибрежных городах и сёлах, где священники проводят богослужения.

«Поскольку крестный ход совершается о благополучии земли Кузнецкой, а благополучие напрямую зависит от семейного счастья каждого кузбассовца, то прежде всего об этом молимся, — рассказал протоиерей Кемеровской епархии Даниил Голоднов. — Чтобы народ наш хранил заветы наших отцов, хранил традиции, а, прежде всего, это выражается в хранении семейных ценностей».

Всего участникам крестного сплава предстоит преодолеть по реке Томь 650 км. Завершится крестный ход 5 июня в деревне Зеледеево.