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Глава Карачаево-Черкесии организовал 3 июня ифтары по всей республике

Общество

На коллективный ужин разговения соберутся жители 12 населенных пунктов

Черкесск, 3 июня 2019, 15:34 — REGNUM  Для мусульман Карачаево-Черкесиии 3 июня будут проведены массовые ифтары (разговения). В канун праздника Ураза-байрам будут накрыты столы в двух городах и 10 районах республики. Ужин разговения организуется главой республики Рашидом Темрезовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя и правительства региона.

На сайте главы опубликован список мест, где верующие смогут прочитать массовые вечерние молитвы и поужинать. В Черкесске это ресторан «Эдельвейс», в Карачаевске — физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп». Также в спорткомплексе будут накрыты столы в поселке Новый Карачай, аулах Малый Зеленчук и Псыж. В Усть-Джегутинском и Прикубанском районах верующих ждут на площади перед районными домами культуры, в поселке Эркен-Шахар — в кафе «Алмаз», в селе Терезе — в ресторане «Насып Кала».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии по случаю окончания священного месяца Рамадан и наступления праздника разговения Ураза-байрам объявлен выходной день 5 июня. Указ об этом подписал глава республики Рашид Темрезов.

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Ислам
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