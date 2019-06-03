В СКФУ назвали новый подход к образованию: практика и сразу к работе

Ставрополь, , 15:30 — REGNUM Перспективы дальнейшего развития Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) до 2024 года с учётом целей национальных проектов России «Образование» и «Наука» обсудили участники расширенного заседания учёного совета гуманитарного института с участием представителей ректората. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба вуза.

Открывший заседание первый проректор СКФУ Дмитрий Сумской перечислил основные направления деятельности вуза: увеличение количества билингвальных и совместных с зарубежными и российскими университетами программ, привлечение ведущих российских и зарубежных профессоров и исследователей к реализации образовательных программ и научных проектов. Также вуз планирует развивать систему дополнительного образования, поддерживать преподавателей и исследователей посредством языковой подготовки, академической мобильности, специальной грантовой поддержки, создания условий для защит кандидатских и докторских диссертаций.

«Нам важно, чтобы студенты получали практико-ориентированную подготовку, которая бы позволяла им приходить на производство и сразу приступать к работе», — сказал Дмитрий Сумской.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались другие вопросы, в частности, финансовые результаты гуманитарного института за 2018 и первый квартал 2019 годов, результаты образовательной, научной и международной деятельности кафедр института, правила подготовки к государственной аккредитации образовательных программ, которая пройдёт в следующем учебном году.

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