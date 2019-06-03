Калужский Мещовск победил в конкурсе благоустройства малых городов России

Мещовск, Калужская область, , 15:28 — REGNUM В Минстрое России подвели итоги и объявили победителей конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей — калужский Мещовск. Как сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, благодаря победе в федеральном конкурсе Мещовск получит 40 миллионов рублей на реконструкцию городского парка на реке Турее.

В мещовском парке будет сохранено максимальное количество деревьев. Центральная ось, которая сохранилась от первоначальной планировки парка, ведет от главного входа к пляжу и заканчивается ротондой, из которой открывается вид на реку. По замыслу проектировщиков, центром притяжения для горожан станет приподнятая сцена, на которой будут проводиться мероприятия. В непосредственной близости расположится игровая площадка для детей. Для спортивных занятий предусмотрены тренажеры и теннисные столы.

«Города нашей области широко представлены в конкурсе, как в прошлом, так и в этом году. Подготовлено очень много интересных добротных проектов. В 2018 году высокое жюри одной из лучших концепций признало тарусскую, в этом году Мещовск заслуженно добился победы. Несомненно, малым городам просто необходимо оказывать поддержку. Я уверен, что конкурс даст еще один толчок к развитию города, поможет выявлению и раскрытию потенциала, что естественно, повлияет на и качество жизни горожан», — заявил министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.

В 2019 году от Калужской области на конкурс было подано девять заявок. Всего из 77 субъектов Российской Федерации в конкурсе приняли участие 330 концепций благоустройства. Наибольшее количество проектов подали Нижегородская, Калужская, Московская, Свердловская и Ростовская области, Якутия. Из всех претендентов были выбраны 80 проектов-победителей из 46 регионов страны, которые получат финансирование из федерального бюджета — от 40 до 85 миллионов рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина и впервые состоялся в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, поэтому было решено проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 миллиардов рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В общей сложности за два года благодаря конкурсу будет реализовано 160 проектов в 63 регионах.