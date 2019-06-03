Сеул, , 15:27 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему зависимости от компьютерных игр (игромании). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей The Bareunmirae Institute.

Согласно результатам опроса, проводившегося в период с 31 мая по 1 июня среди 1 013 человек в возрасте от 19 лет и старше, 53,6% сообщили, что выступают за принятие игромании в качестве заболевания, 40,6% — считают иначе.

Известно, что за одобрение статуса «заболевания» выступили 61,4% люди в возрасте от 50 лет, 59,4% представительниц женского пола, 57,5% домохозяек. Против одобрения выступили 52,3% людей старше 20 лет.

Кроме того, 61% сообщили, что игровую индустрию будущего поддерживать необходимо, 33,8% — придерживаются другого мнения.

57,3% респондентов сообщили, что будут прибегать к медицинскому страхованию от игровой зависимости, 55,4% — выступили против введения налога на игры.