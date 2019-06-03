В Гданьске горел костёл – депутат парламента подозревает поджог

Варшава, , 15:22 — REGNUM Депутат польского сейма (нижней палаты парламента) от правящей партии «Право и Справедливость» Кристина Павлович выразила мнение, что пожар костёла святых Петра и Павла, который произошёл в минувшее воскресенье, 2 июня в Гданьске, стал результатом поджога, к которому причастны активисты ЛГБТ-движения, которые за неделю до этого провели резонансную акцию в городе. Об этом сообщает издание gazeta.pl.

По мнению депутата, к пожару в костёле могли «приложить руку» «профанаторы и богохульники» с Парада равенства, во главе которого шли президент (мэр) Гданьска Александр Дулькевич и посланник Евросоюза Магдалена Адамович. «Окружной прокурор должен расследовать эту историю», — написала Павлович в своём Твиттере.

Один из старейших и красивейших храмов Гданьска костёл святых Петра и Павла, загорелся утром. В тушении пожара принимали участие 28 пожарных расчётов. В результате пожара выгорели 200 квадратных метров крыши здания, произведениям искусства ущерб причинён не был.

Католический храм, построенный в XV веке в немецком Данциге, сильно пострадал в 1945 году при штурме города Красной Армией. В современной Польше принято обвинять в его повреждении не оккупантов, а советских солдат. Повреждения, полученные во время войны, до сих пор полностью не устранены.

В Польше не утихает скандал по поводу прошедшего 26 мая в Гданьске «Парада равенства», который проходит там каждые три месяца. В этот раз большой резонанс вызвало то, что на параде, во главе которого шли официальные лица, присутствовали провокационные транспаранты, где многие увидели надругательство: одни над церковными символами, другие — над гербом Польши.