Более 1500 калужских детей-сирот безуспешно ждут своё жилье

Калуга, , 15:19 — REGNUM В Калужской области более 1500 детей-сирот до сих пор не получили жильё, положенное им по закону. Нередко гражданам для получения жилого помещения приходится обращаться в суд. Приём с каждым годом судебных решений, находящихся на принудительном исполнении в службе судебных приставов области увеличивается. Об этом 3 июня завила на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти регион и. о. руководителя управления ФССП Калужской области Татьяна Кондрашова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Кондрашовой, только за пять месяцев 2019 года на исполнении судебных приставов находилось 65 принятых судебных решений о предоставлении жилья детям-сиротам, что на 20% больше, чем за весь 2018 год.

«Необходимо отметить, что на сегодняшний день 35 судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечении родителей, остаются неисполненными. Должником по ним выступает министерство труда и социальной защиты Калужской области. По каждому судебному решению в установленном законом порядке на сегодняшний день предоставлены отсрочки их исполнения. Но их сроки уже истекают в августе текущего года.

При этом на данный момент только три судебных решения мы рассматриваем как перспективные к реальному исполнению до завершения отсрочки. По состоянию на 31 мая приобретено три квартиры из числа вынесенных судебных решений, которые находятся нас на исполнении, которые после завершения соответствующих процедур будут представлены взыскателям», — сказала Татьяна Кондрашова.

По информации министерство труда и социальной защиты Калужской области, в 2019 году на обеспечение сирот жильём предусмотрено 513,4 млн рублей. Планируется приобрести 340 квартир. Помимо этого детям-сиротам ежемесячно предоставляется компенсация в размере 11 тыс. 500 рублей на оплату расходов по договорам найма жилых помещений до фактического обеспечения их квартирами. Компенсацию получают 590 граждан. На эти цели в областном бюджете запланировано в 2019 году 66,6 млн рублей.

В настоящее время в регионе число детей-сирот составляет 2818 человек (1,5% от общего количества детей). Из них 90% воспитывается в семьях, в том числе 1204 ребенка — в 674 приемных семьях. Нуждаются в семейном устройстве 276 детей. Из них свыше 80% — старше 10 лет, более 34% имеют инвалидность. В 2018 году все выплаты детям-сиротам осуществлены в полном объеме. На это из областного бюджета было направлено 580,332 млн рублей.