Накрутка? В Оренбурге продлили голосование по объектам для благоустройства

Оренбург, , 15:09 — REGNUM В Оренбурге голосование по отбору общественных территорий, которые планируется благоустраивать в рамках проекта формирования комфортной городской среды, продлили до 1 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, соответствующее постановление указ завизировал врио губернатора Денис Паслер.

«Не скрою, что в Оренбурге голосование было сложным. К врио губернатора, ко мне как к Главе города обращались жители с жалобами на голосование, на подсчет результатов. Плюс несколько территорий, которые нужны городу и жителям, не вошли в первоначальный список. С этим также жители неоднократно обращались к врио губернатора. Тема стала самой острой в социальных сетях — так показала система мониторинга обращений жителей, с которой работает врио губернатора». — сказал глава Оренбурга Дмитрий Кулагин.

В результате первоначальный список расширен. В него добавили парк в Степном (район улицы Березка, где сейчас заросшая территория) и четвертый этап реконструкции набережной Урала. При провдедения голосования особое внимание будет обращаться на безопасность, честность и открытость процедуры.

Стоит отметить, голосование должно проходить с 20 по 31 мая. Изначально в список вошли девять объектов: сквер Лебедева и Сираева (на ул. Степана Разина от ул. Чкалова до ул. Туркестанская); Аллея Детства (на ул. Салмышской от ул. Родимцева до ул. Липовой); парк им. В.И. Ленина («Железнодорожников») и проспект Парковый; парк имени Л.А. Гуськова (на пр. Победы от ул. Монтажников до пр. Автоматики); территория в районе жилых домов по адресу: ул. Мира, д. 3/1, 3/2, ул. Карагандинская, д. 63; сквер на ул. Центральной (между мечетью и храмом Святых Царственных Страстотерпцев); сквер у Центра детского творчества промышленного района (ДК «ТРЗ») на ул. Магнитогорской, 80; парк в 16 микрорайоне СВЖР Оренбурга (ограничен ул. Братьев Хусаиновых, проездом Северный и Загородным шоссе) и сквер Хлебного городка (территория возле средней общеобразовательной школы № 1 по адресу: ул. Народная, 16/1.

Портал gorsreda.orenburg.ru 29 мая сообщил, что с 14:30 до 15:00 по местному времени (12:30 — 13:00 мск) зафиксирована попытка автоматической накрутки голосов посредством социальной сети «Мой мир» за три общественные территории. Попытку пресекли, отключив голосование посредством социальной сети «Мой мир».31 мая в рамках усиления безопасности и предотвращения накрутки голосов с несуществующих страниц в социальных сетях включили модерацию голосов.

На 1 июня лидером голосования стал парк в 16 микрорайоне северо-восточного жилого района Оренбурга. За него свои голоса отдали 3814 человек. Второе место занял сквер на Центральной (в южной части города) — 3723 голоса.