Жертва настольной игры с «групповым изнасилованием» против журналистов BBC

Бирмингем, Великобритания, , 15:16 — REGNUM Жительница Великобритании Анджули Клейден обвинила журналистов BBC News в непрофессионализме освещения истории о настольной игре с «групповым изнасилованием». Девушка заявила в своём Twitter-аккаунте 2 июня, что журналисты проигнорировали её личную историю и оскорбили всех игроков, участвовавших в том событии.

https://twitter.com/GeekGirlBookWrm/status/1134995019390173184

Руководство BBC News проигнорировало гневные твитты Клейден, поэтому девушка написала открытую претензию в службу поддержки их сайта. Однако с ней так никто не связался. Другие пользователи высказали слова поддержки Анджули, отмечая, что журналисты обесценили её переживания.

Об истории, случившейся на выставке UK Games Expo, девушка впервые рассказала 31 мая в своём Twitter-аккаунте. Дело в том, что на мероприятии проходила игра в Things From The Flood — ролевой системе, рассказывающей о приключениях подростков в мире с динозаврами, роботами и ужасными монстрами.

https://twitter.com/GeekGirlBookWrm/status/1134503931932024832

Несмотря на сеттинг, не предполагающий контента для взрослых, GM («Мастер Игры») начал игру с того, что персонажей всех присутствующих похитили и изнасиловали. По словам ведущего, он хотел добавить в прохождение «шокирующий фактор».

Организаторы мероприятия сразу же извинились перед разочарованными игроками и отстранили GM от посещения выставки. В своём посте Анджули Клейден назвала этот случай «худшим опытом ролевой игры в её жизни».

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