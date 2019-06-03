В тобольском трактире отказались обслуживать главу города

Тобольск, Тюменская область, , 15:08 — REGNUM В Тюменской области стала резонансной история, как главе города Тобольска и его супруге отказали в кофе и ужине в местном трактире. Город, который считается сибирской туристической жемчужиной, негостеприимно принял нового градоначальника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-секретарь нового мэра Тобольска Анастасия Гулина сообщила СМИ подробности неприятной истории. Максим Афанасьев встретил жену на железнодорожном вокзале поздно вечером. Зашли в первый попавшийся трактир, работающий до 24:00. Но там им отказали в обслуживании — до закрытия 40 минут, кухня не работает. Тогда супруги Афанасьевы отправились в другой ресторан.

«Глава города для себя сделал вывод, что вопросы сервиса в туристическом центре требуют детальной проработки и эффективных решений», — сообщила пресс-секретарь мэра Тобольска.

Впоследствии хозяева негостеприимной точки общепита принесли извинения, сославшись на человеческий фактор.

«Вне зависимости, кто пришел в заведение — глава города, горожанин или гость из Тюмени, Ялуторовска или Ишима. Это ярчайшая демонстрация отсутствия гостеприимства, что, естественно, неприемлемо для духовной столицы, да и для любого города в принципе», — прокомментировала ситуацию 72. ru президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова.

Инцидент с необслуженным в трактире мэром Тобольска широко обсуждается в сети. Пользователи возмущены поведением обслуживающего персонала «даже кофе не налили». При этом опрос на портале 72. ru с вопросом «А вам приходилось сталкиваться с плохим сервисом в Тобольске?» показал, что 88% пользователей недовольны сферой услуг в «духовной столице» Сибири.