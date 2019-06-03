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Microsoft Store начал принимать предзаказы на зомби-экшен Dead Island 2

Общество

Ни разработчик, ни издатель не опубликовали официальных анонсов по этому поводу

Лондон, 3 июня 2019, 14:57 — REGNUM  В онлайн-магазине Microsoft Store появилась страница второй части игры Dead Island 2, на которой геймерам предлагают оформить предзаказ. Об этом 3 июня сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает: интересным моментом является то, что ни разработчик (студия Sumo Digital), ни издатель (Deep Silver) не опубликовали никаких анонсов. По мнению автора статьи, соответствующие объявления будут сделаны на предстоящей выставке Electronic Entertainment Expo 2019 (E3).

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Напомним, дата релиза Dead Island 2 намечена на 31 декабря 2019 года. По мнению экспертов, издатель может её изменить. Следующая E3 пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 13 июня 2019 года.

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