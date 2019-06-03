Выселение клуба «Патриот» в Оренбурге откладывается на неопределённый срок

Оренбург, , 14:42 — REGNUM В Оренбурге достигнута договоренность между руководителями ООМОО «Военно-патриотический клуб «Патриот» и генеральным директором ООО «Недра-К» Михаилом Конновым о том, что до начала ремонтных работ музей поискового движения останется на прежнем месте — в здании Гостиного двора. В свою очередь правительство Оренбургской области совместно с руководством клуба прорабатывает все варианты по поиску подходящего помещения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте молодёжной политики региона.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель военно-патриотического поискового клуба «Патриот» Сергей Ельчанинов, он пока не знает о таком развитии событий, находится в дороге.

Напомним, вокруг выселения военно-патриотического клуба и его уникального музея из здания Гостиного двора возник скандал. В 2016 году помещения в Гостином дворе клуб получил в бессрочное пользование от областного имущественного фонда. Как утверждает руководство общественной организации, разговора о том, что здание в аварийном состоянии и будет продано не было. В конце 2018 года — начале 2019 года здание продано. Собственником стало ООО «Недра-К». С новым владельцев общественники заключили договор об аренде до конца 2019 года. Однако в середине мая собственник уведомил о расторжении договора аренды из-за аварийного состояния объекта, который является памятником регионального значения, и необходимости проведения реконструкции. Военно-патриотический клуб должен был покинуть помещения до 1 июня. Поисковики столкнулись с проблемой переезда.

Как призналась в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM председатель городской общественной организации «Патриот» Наталья Ельчанинова, экспонаты музея члены клуба могли забрать домой и хранить их там, но музей слишком большой и это не выход из ситуации.

Как скоро найдут новое место для музея клуба «Патриот» департамент молодежной политики не информирует. Также не ясно, когда начнётся ремонт в Гостином дворе. Напомним, в инормационно-аналитическом управлении аппарата губернатора и правительства региона заявили, что в областной комитет по охране памятников никаких документов, где речь о реконструкции здания, не поступало.

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