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В Южной Корее прошли международные соревнования по игре в го среди женщин

Общество

В соревнованиях приняли участие 530 спортсменок из 11 стран мира

Намвон, Южная Корея, 3 июня 2019, 14:34 — REGNUM  В Южной Корее прошли четвертые международные отборочные соревнования по игре в го среди женщин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в отборочных соревнованиях приняла участие команда южнокорейской авиакомпании Eastar Jet.

Международные отборочные соревнования по игре в го среди женщин прошли в городе Нанвон (провинция Чолла-Пукто) в период с 31 мая по 3 июня.

Известно, что в отборочных соревнованиях приняли участие 530 спортсменок из 11 стран, включая Китай, Японию, Тайвань и Вьетнам.

По данным источников, одна из спортсменок команды авиакомпании Eastar Jet заняла в данных соревнованиях второе место.

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад.

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