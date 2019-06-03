В день защиты детей в Ярославской области не открылся детский лагерь отдыха

Ярославль, , 14:22 — REGNUM Отправка детей в детский оздоровительный лагерь «Сахареж» 1 июня не состоялась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители, купившие путевки в лагерь. Вместе с детьми они пришли к месту отправки, однако она была отложена.

«Мы приобретали путевку заранее, в марте-апреле. Заплатили 32 000 рублей. Собрали все необходимые справки, две прививки нам сделали от клеща. Ребенок в ожидании. Пришли в ДК железнодорожников. Обычно там столики стоят, идет распределение по отрядам. А тут всех собрали в актовом зале. И объявили, что отправки не будет. В зале крики, вопли родителей. Многие в шоковом состоянии — у многих свои планы», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Ярославля Юлия Окладникова.

Детский оздоровительный лагерь «Сахареж» находится в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области на территории одноименного лечебно-оздоровительного комплекса, который ходит в дирекцию социальной сферы «Северной железной дороги» — филиала ОАО «РЖД». На «Северной железной дороге» факт проблем с открытием детского лагеря подтвердили.

«Открытие первой смены в детском оздоровительном лагере «Сахареж» не состоялось 1 июня по техническим причинам. По состоянию на 3 июня они устранены. Заезд детей будет осуществлен 3 июня. Северная железная дорога приносит свои извинения родителям и ребятам за доставленные неудобства», — говориться в официальном сообщении «Северной железной дороги».

До 3 июня у детского лагеря отсутствовал допуск по питьевой воде. Данную информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в северном территориальном отделе Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте.

«Я сейчас нахожусь в «Сахареже». У лагеря действительно была проблема с качеством питьевой воды по микробиологии. Сейчас она устранена. Лагерь получит допуск и может принять детей», — рассказала руководитель северного территориального отдела Роспотребнадзора на железнодорожном транспорте Светлана Смородина.

Дети отправятся в ДОЛ «Сахареж» на электричке вечером 3 июня. При этом родители намерены обратиться за компенсацией по месту приобретения путевок по факту задержки оказания услуги.

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