СКР раскрыл детали убийства бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье

Москва, , 14:14 — REGNUM Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России окажут практическую помощь в расследовании убийства бывшего военнослужащего в подмосковном Красногорске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 3 июня, они направлены в Московскую область по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

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Девушка пыталась спасти раненного в сердце спецназовца ГРУ

В настоящее время возбуждено ещё одно уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ по факту причинения проникающей колото-резаной раны мужчине в драке, за которого заступился потерпевший.

«Расследование уголовных дел взято на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Предварительно установлено, что ночью 1 июня 24-летний молодой человек, который являлся бывшим военнослужащим, ветераном боевых действий, вступился за мужчину, который был ранен в результате конфликта между двумя группами людей. Пройти мимо он не смог и вмешался в драку. Молодой человек из имеющегося при себе травматического пистолета несколько раз выстрелил в воздух.

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«В этот момент неустановленное лицо нанесло ему удар ножом в область сердца. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте. Нападавшие с места происшествия скрылись», — рассказали подробности в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, следственным органам уже известны личности участников драки. Дознаватели провели осмотры жилищ, изъяли вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Назначен целый ряд судебных экспертиз. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели.

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