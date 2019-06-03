Спикер Госдумы осудил снос памятника Жукову в Харькове

Москва, , 14:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову в украинском Харькове.

«Недавний акт вандализма в Харькове — разрушение бюста маршалу Жукову — вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

В ходе визита в Сербию делегация депутатов Госдумы состоялось возложение венков к монументу освободителям Белграда и памятнику советскому солдату.

«Мы благодарны нашим сербским друзьям за бережное отношение к могилам наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу с вами свободу. Это пример для стран, которые стали забывать, благодаря кому они живут и строят будущее», — сказал Володин журналистам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, представители националистических организаций во время пикета съезда партии «Доверяй делам» снесли бюст маршалу Жукову в Харькове. Они заявили, что действовали в рамках декоммунизации.

Вместе с тем мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что поваленный памятник будет восстановлен за счет пожертвований.

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